"Правительство Греции развернуло масштабную программу вакцинации, уже привиты 208 тыс. человек. На днях вакцина дошла до жителей отдаленных островов и крошечных деревень", — пишет издание.

Как отмечается, в планах властей – завершить вакцинацию к началу курортного сезона. В результате туристы смогут массово поехать в Грецию летом, не опасаясь заразиться. Будет спасена туристическая отрасль, на которую приходится около пятой части экономики Греции.

"Прививки делают даже жители населенных пунктов, где не было зарегистрировано ни одного случая ковида. Люди понимают, насколько важно обеспечить безопасность себя и гостей. Тем более, больницы маленьких островов могут не справиться с наплывом заболевших коронавирусом, если он случится", — сообщает газета.

Несмотря на десятилетний финансовый кризис, в котором пребывает греческая экономика, и который ослабил систему здравоохранения, страна по-прежнему неплохо справляется с пандемией. По состоянию на 3 февраля в Греции зарегистрировано 159 тыс. случаев COVID-19 и менее 6 тыс. смертей.