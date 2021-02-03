"Для удовлетворения спроса пассажиров АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД") планирует постепенное увеличение размеров движения поездов дальнего следования по ряду направлений уже со второй половины февраля", — говорится в сообщении.

Увеличение коснется порядка 20 пар круглогодичных поездов, которые курсируют по маршрутам Белгород — Санкт-Петербург, Вологда — Санкт-Петербург, Нижний Новгород — Москва, Астрахань — Москва, Волгоград — Москва, Пенза — Москва, Тольятти — Москва, Орск — Москва и другие.

Кроме того, для обеспечения спроса на поездки в период февральских и мартовских праздничных дней ФПК планирует назначить порядка 100 дополнительных рейсов поездов на наиболее востребованных направлениях: из Москвы в Санкт-Петербург, Новозыбков, Белгород, Смоленск, Курск, Чебоксары, Саранск, Пензу, Казань, Нижний Новгород, Киров, Ижевск, Саратов, Ульяновск и Орск, из Ростова в Кисловодск и другие.

В случае увеличения спроса на поездки РЖД может увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы, сообщает компания.