"По итогам года не удалось выйти на объемы 2019-го, как рассчитывали в начале сезона. Падение составило 40-50%. Поэтому санатории пересмотрели свои планы на 2021 год: они ждут сокращения броней на 20-30% по сравнению с 2019 годом", — сказала она.

По словам Тюриной, падение объемов продаж в 2020 году не получилось компенсировать даже за счет туристов, которые вынужденно выбрали российские санатории вместо зарубежных.

"Будущее пока тоже туманно. Санаторно-курортный сегмент Кавминвод сейчас востребован с минимальной глубиной, что несвойственно этому виду отдыха. Бронируют санатории высокого уровня на ближайшие месяц-два. Путевки на лето и осень пока не приобретают, все ждут новостей, особенно по поводу вакцинации", — отметила эксперт.

Она напомнила, что основная аудитория санаториев – это пенсионеры, а их платежеспособность низкая. Кроме того, они опасаются куда-то выезжать в условиях пандемии.

"Тем не менее, спрос в предстоящем сезоне может подстегнуть третий этап распродажи туров с кэшбеком. Особенно выгодно будет тем, кто покупает путевки в профсоюзных организациях со скидкой 20%, поскольку сюда добавится еще и 20% возврата кэшбеком", — сказала Тюрина.

По ее словам, цены в санаториях в 2021 году выросли примерно на 5%, но объекты активно объявляют акции и спецпредложения, поэтому для туристов это некритично.

"На заезды в феврале-марте объекты предлагают скидки 10-15%. Стоимость программы в бюджетном санатории начинается от 3 тыс. рублей, в среднем ценовом сегменте – от 4,3 тыс., в дорогом – от 5,5 тыс. в сутки, а в пиковые даты – от 3,4 тыс., 4,6 тыс. и 6 тыс. рублей в сутки соответственно", — уточнила Тюрина.