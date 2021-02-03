В Новый Уренгой лайнеры "ИрАэро" будут летать по четвергам и воскресеньям, а в Сочи — по субботам.

На маршрутах будут эксплуатироваться воздушные суда Sukhoi Superjet 100 с компоновкой салона на 103 пассажирских кресла. Время в полете из Воронежа в Сочи — 1 час 30 минут, из Воронежа в Новый Уренгой — 3 часа 50 минут.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, парк воздушных судов состоит из самолетов Sukhoi Superjet 100, а также Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100.

Аэропорт "Воронеж" является лидером по объему авиаперевозок в Центрально-Черноземном регионе, в 2019 году обслужил 854 тыс. человек. Наибольшее количество рейсов из/в аэропорт выполняют "Аэрофлот" и "Руслайн".