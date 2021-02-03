Согласно документу, к 2025 году Владимирская область рассчитывает увеличить туристский поток на 20% — до 5,3 млн человек в год. В 2019 году область посетило 4,2 млн туристов.

Кроме того, к 2025 году регион намерен увеличить объем платных туристских услуг на 7,5%.

Эти целы планируется достичь за счет увеличения количества событийных мероприятий, создания новых мест размещения для туристов и обеспечения инфраструктурой туристических центров.

По информации на сайте администрации Владимирской области, на территории региона расположено 3,5 тыс. объектов культурного наследия, 8 памятников, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, множество музеев, в том числе два федеральных — Владимиро-Суздальский музей-заповедник и музей-заповедник "Александровская Слобода", а также три города со статусом исторического поселения: Владимир, Гороховец и Суздаль. Ежегодно в регионе проводится более 300 событийных мероприятий. Наибольшее количество гостей приезжает во Владимирскую область из столицы и Московской области — 65% от общего числа туристов.