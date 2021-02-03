Онлайн-опрос был проведен в январе, в нем приняли участие три тысячи жителей семи городов-миллионников старше 20 лет. Ежемесячный доход 48% респондентов составляет от 30 до 60 тыс. рублей.

"Согласно результатам опроса, россияне из крупных городов планируют отправиться в путешествие во время отпуска уже в первом полугодии. При этом больше половины респондентов собираются делать прививку от коронавируса в течение ближайших трех месяцев (49%), либо уже ее сделали (2%)", — сообщили в пресс-службе банка.

Большинство опрошенных россиян (25%) в качестве основного туристического направления выбрали Турцию, 24% сказали, что хотели бы посетить Европу, 14% выделили Грецию, столько же планируют посетить ОАЭ.

"Наибольшим спросом после пандемии у россиян пользуется пляжный отдых у моря (59%). Среди других предпочтений – городской туризм – 17%, отдых в деревне – 8%, горнолыжные туры и походы – 7%", — отметили в пресс-службе.

При этом 40% опрошенных планируют отдыхать 7-10 дней, 34% — две недели, а 14% — от двух до четырех недель. Каждый четвертый респондент планирует потратить в путешествии не менее 50 тыс. рублей на человека, 67% респондентов указали, что отправятся в отпуск с семьей.