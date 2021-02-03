Рейсы будут выполняться самолетами Boeing 737-800 два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути — 2 часа.

Согласно расписанию саратовского аэропорта, в настоящее время нет рейсов на этом маршруте.

Как сообщалось, летом прошлого года Nordwind выполняла рейсы Саратов- Симферополь.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", авиакомпанию Nordwind контролирует глава и бывшая совладелица туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.

Аэропорт "Гагарин" построен в районе села Сабуровка примерно в 30 км от Саратова. Терминальный комплекс площадью 23 тыс. кв. м и пропускной способностью 1 млн пассажиров в год возведен на деньги холдинга "Аэропорты регионов", его инвестиции составили 7,7 млрд рублей, создание аэродрома, в том числе, взлетно-посадочной полосы длиной 3 км, финансировало государство, на это было выделено 7,2 млрд рублей. Еще 2,4 млрд рублей потратила Саратовская область на подъездную дорогу, электросети, газо- и водопровод.