На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование о переводе 30% персонала на удаленную работу, но, по словам Тюриной, многие работодатели не спешат возвращать сотрудников в офисы.

"Туроператоры и агенты охотно перевели своих сотрудников на удаленку. В отделах, где нет прямого контакта с клиентом, компании настроены сохранить такой порядок работы – и это совпадает с желанием большинства сотрудников. До 70% работников хотят работать из дома", — рассказала Тюрина.

Она уточнила, что личный контакт с туристами нужен в первую очередь в вопросах визовой поддержки. А выезда в визовые страны сейчас нет в связи с пандемией.

"С удаленной работой агентов проблем не возникает: они размещают заявки через систему бронирования, электронную почту, по телефону. Но если турист предпочитает живое общение с менеджером, такую возможность предоставляют. Клиенты не испытывают никаких неудобств", — отметила Тюрина.

Сложнее всего, по ее словам, приходится продажникам – в этой сфере удаленную работу нельзя назвать эффективной.

"В квартирах много отвлекающих факторов – домочадцы, телевизор. Невозможно полноценно уделить внимание клиентам и агентам, как в офисе, где есть вся необходимая техника, материалы, да и коллеги могут помочь, если потребуется. Поэтому сотрудники, которые занимаются продажами туров по открытым направлениям – преимущественно российским – были возвращены в офисы", — сказала эксперт.

В то же время работники, занятые в сферах финансов, IT и некоторых других (примерно 35%), продолжают работать удаленно – и такой порядок для них сохранится.

"Сначала многие просились обратно в офисы, а потом привыкли. Не нужно тратить время и деньги на дорогу, ланчи – в результате растет производительность труда. Компаниям дистанционный формат в свою очередь помог значительно оптимизировать расходы: они уменьшили размеры офисов, ввели коворкинг. Многие частично сократили штат и отказались от некоторых видов рекламы", — рассказала Тюрина.

В целом, по ее словам, дома сейчас трудятся от 30 до 80% сотрудников турфирм, и порядок удаленной работы в компаниях в том или ином виде сохранится и после пандемии.