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«Чартерная программа на Занзибар из Екатеринбурга стартовала 2 февраля. Рейсы будет выполнять авиакомпания Royal Flight один раз в 10 дней на Boeing 767-300. Теперь программа полетов на Занзибар выполняется из девяти городов: помимо Екатеринбурга, это Ростов-на-Дону, Новосибирск, Уфа, Казань, Санкт-Петербург, Самара, Красноярск и Москва», — сообщила глава отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

Авиасообщение с Танзанией было открыто 1 августа 2020 года. В октябре, когда в стране наступил высокий сезон, туроператоры развернули чартерные программы на остров Занзибар из Москвы и открытых региональных аэропортов. По оценке экспертов рынка, Танзания стала для туристов открытием сезона, а на новогодние каникулы вошла в тройку наиболее популярных направлений у россиян. Из-за высокого спроса туроператоры продлили зимние полетные программы до лета.

Как сообщила Макаркова, стоимость тура с вылетом из Екатеринбурга с размещением в отеле 3* на базе завтраков начинается от 53 482 руб.

«Мы предлагаем на Занзибаре более 130 отелей, 40 из них – на эксклюзивных условиях. Все отели имеют отличное соотношение «цена – качество» и пользуются популярностью у туристов. Так, среди пятизвездочных можно выделить The Royal Zanzibar Beach Resort, расположенный на живописном пляже на севере острова, где минимально выражены отливы. Или Uroa Bay Beach Resort с большой ухоженной территорией и просторными семейными номерами. В числе востребованных четверок – My Blue Nungwi Beach Resort с безупречным сервисом и Ahg Maya Bay Resort & Spa с домашней атмосферой», — добавила представитель туроператора.

По ее словам, пассажиры, вылетающие рейсами Royal Flight с Занзибара, при покупке тура могут выбрать и оплатить горячее питание вдобавок к рациону, предоставляемому авиакомпанией бесплатно. Кроме того, у туристов есть возможность оплатить заранее дополнительный багаж и рассадку в салоне.