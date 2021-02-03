Первым этапом станет создание турбазы "Харбейская" в одноименном природном комплексе, который является геологическим памятником регионального значения. Однако сейчас из-за неразвитой инфраструктуры доступ туристов туда ограничен.

Проект турбазы включает в себя строительство гостиничного комплекса, а также перепрофилирование под гостиницу существующего административного здания природного парка.

"Всего будет создано 40 номеров разного класса, бистро, ресторан, банный комплекс, зона для пикника. Турбаза будет общедоступной. Завершить проект планируется в течение года", — говорится в сообщении.

Проект туристического кластера также включает в себя создание горнолыжного комплекса на горе Рай-Из с развитой сетью отелей различного класса, предприятиями общепита и развлекательными объектами. В состав кластера также войдет этностобище "Земля Надежды", уникальные природные объекты, такие как река Харбей, озера Большое Щучье и Хадатаёганлор.

Туркластер на Полярном Урале включен в стратегию развития Арктической зоны России.