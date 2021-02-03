«ФАС России возбудила дело в отношении федерального агентства по туризму. Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях Ростуризма при проведении конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма. Об этом говорилось, в том числе, в заявлениях хозяйствующих субъектов, которые поступили в ФАС России и генеральную прокуратуру Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщалось, Ростуризм осенью 2020 года провел конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма. Всего из госбюджета на грантовую поддержку предпринимателей было выделено 1,2 млрд рублей. ФАС заявляет, что мероприятие было проведено с признаками нарушения антимонопольного законодательства в части нарушения процедуры проведения конкурсного отбора.

«Действия Ростуризма при проведении конкурса могли привести к ограничению конкуренции, поэтому ФАС России приняла решение о возбуждении дела. Антимонопольное ведомство выступает за создание прозрачных механизмов распределения государственных субсидий. Это является обязательным условием для развития конкуренции и, как следствие, повышения качества и доступности товаров и услуг для потребителей», — заявила начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС России Надежда Шаравская.

В Ростуризме заявили, что грантовая программа Ростуризма отвечает всем требованиям прозрачности и открытости.

«Эта уникальная мера поддержки предпринимателей была реализована впервые в истории российского туризма и высоко оценена отраслью и регионами. За основу был взят механизм, который повсеместно используется другими ведомствами в самых различных отраслях и сферах деятельности и доказал свою эффективность. На конкурс пришло более 4 тысяч предпринимателей, что свидетельствует об отсутствии дискриминационных условий, а заявки оценивало более 100 независимых экспертов по самым различным критериям. В итоге, в соответствии с условиями конкурса было отобрано более 400 заявок из 80 регионов страны, проекты по которым будут реализованы в ближайшее время», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Ростуризме также считают, что установленного срока приема заявок (с 22 сентября по 8 октября) было достаточно для подготовки документов и подачи заявок для участия в конкурсе.

В ведомстве добавили, что «готовы учесть все рекомендации ФАС, направленные на совершенствование механизма грантовой программы, чтобы продолжить ее уже в этом году».

Как пишет РБК, одна из участвовавших в конкурсе компаний пожаловалась в ФАС на то, что некоторые члены конкурсной комиссии имели непосредственное отношение к победителям. Например, в комиссии был представитель всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Гранты по результатам конкурса получило само общество, а также его отделения в Архангельске и на Алтае. Как следует из жалобы в ФАС, это свидетельствует об очевидном конфликте интересов, при котором члены комиссии могли повлиять прямо или косвенно на предоставление грантов «своим компаниям».

«Распределение конкурсных заявок между экспертами осуществлялось автоматически электронной системой. Каждую заявку конфиденциально друг от друга оценивало два эксперта – то есть каждый эксперт ни в процессе голосования, ни после него не мог знать, кто еще оценивал эту заявку и какой балл присуждал. Скорректировать свое мнение после голосования было невозможно. Экспертная работа была проверена Ростуризмом. Конфликт интересов отсутствует», — заявили в Ростуризме, комментируя это обвинение.

Как сообщалось, получателями грантов могли стать российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, готовые вложить в проект собственные средства в размере не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта не превышала 3 млн рублей. Период реализации гранта составляет 6 месяцев с момента заключения соглашения с Ростуризмом.

Проекты, получившие гранты, в основном связаны с созданием комфортных и безопасных условий для отдыха на природе. Это кемпинги, автокемпинги, модульные отели, оборудование для их оснащения. Часть проектов направлена на разработку новых турмаршрутов и создание безбарьерной туристической среды.