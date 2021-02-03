"Центр фотографии имени братьев Люмьер прекращает деятельность выставочных залов на площадке Центра на Красном Октябре с 24 февраля 2021 года и навсегда. Текущие выставки и экскурсионная программа продлятся до 23 февраля включительно", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас в центре работает две выставки — "Роб Вудкокс. Природные связи" и "Москва Наума Грановского".

В дальнейшем, по словам представителя центра, музей будет работать в формате галереи — посетители смогут попасть в центр по предварительной записи.

Теперь галерея будет расположена на улице Большая Полянка.