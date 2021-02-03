Этот вопрос обсуждался на встрече министра экономического развития Хакасии Виктора Богушевича с гендиректором компании "Гидротех" Андреем Михалевым.

Источником воды для микро-ГЭС могут стать водотоки небольших горных рек Большой Он и Она.

"На данном этапе планируется провести изыскательские работы, техническо-экономическое обоснование проекта, а также составить "дорожную карту" развития системы альтернативной энергетики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отсутствие источников электроэнергии в отдаленных таежных населенных пунктах — основная проблема для развития туристического кластера "Горный" на юге Хакасии.

Проект туркластера "Горный" был официально представлен в ноябре 2020 года. Он предусматривает создание всесезонного туристического комплекса на неосвоенной горно-таежной территории, где есть озера ледникового происхождения, более 20 вершин высотой более 2,5 тыс. м над уровнем моря, водопады. Власти рассчитывают принимать на этой территории до 15 тыс. туристов в год.