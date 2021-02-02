Даты начала полетов там не уточнили.

Ранее оперштаб сообщал о возобновлении рейсов за рубеж с 8 февраля из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

В марте на фоне пандемии COVID-19 Россия запретила все пассажирские авиаперевозки за рубеж. С августа власти начали смягчать ограничения, разрешив регулярные рейсы в Турцию, Великобританию (приостановлены до 16 февраля), Танзанию, Швейцарию. Позднее список открытых направлений пополнили Дубай, Египет, Мальдивы, Южная Корея, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Куба, Сербия, Япония, Эфиопия, Сейшелы, Вьетнам, Индия, Финляндия, Катар, Греция, Сингапур.

Пока полеты возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска, Уфы, Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Хабаровска.

Помимо этого, российские авиакомпании при наличии разрешения Росавиации могут выполнять чартерные (грузопассажирские) перевозки за границу — но попасть на них могут только определенные категории граждан.

С 8 февраля возобновляется регулярное авиасообщение с Грецией и Сингапуром, рейсы пока будут осуществляться из Москвы.

Также с 8 февраля по решению штаба увеличивается количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

Восстановленное во второй половине 2020 года авиасообщение с Великобританией было приостановлено до 16 февраля включительно из-за угрозы распространения "британского" штамма коронавируса.