Исследование опубликовал мэр Лондона Садик Хан. Согласно ему, доходы столицы Великобритании от туризма сократились на 10,9 млрд фунтов в прошлом году. Под угрозой находятся более 26 тыс. рабочих мест в сферах искусства и культуры.

"Вероятно, влияние пандемии на Лондон будет хуже, чем на Париж или Нью-Йорк, потому что он сильнее зависит от путешественников. При этом людей в городе проживает меньше", — отмечает издание.

Хан подчеркнул, что власти намерены максимально поддерживать бизнес в столице, поскольку это может оказаться "жизненно важным" для всей Великобритании. "Чем больше предприятий выживут, тем быстрее произойдет восстановление экономики по окончании пандемии, когда туристы вернутся", — подчеркнул он.

Ранее организация VisitBritain сообщала, что расходы иностранных туристов в Лондоне сократились в 2020 году на 7,4 млрд фунтов, а местных туристов – на 3,5 млрд.

Великобритания – одна из самых пострадавших в мире стран от пандемии коронавируса. По состоянию на 2 февраля там зарегистрировано 3,84 млн случаев COVID-19, суточный прирост составляет почти 19 тысяч. Скончалось 107 тыс. человек. Недавно в стране был обнаружен новый, более заразный штамм коронавируса.