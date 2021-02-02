"По случаю празднования Года взаимных обменов между Республикой Корея и Российской Федерацией 2020-2021, при поддержке министерства иностранных дел Республики Корея в Третьяковской галерее был создан и запущен сервис аудиогида на корейском языке", — сообщили в пресс-службе.

В аудиогид включено описание 266 работ из постоянной экспозиции главного здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

Как уточнили в пресс-службе, за последние пять лет число корейцев, посетивших Россию, увеличилось более чем в три раза — со 140 тысяч человек в 2014 году до 450 тысяч в 2019. Ожидается, что со стабилизацией ситуации с пандемией коронавируса эта тенденция восстановится.

В августе 2020 года Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина также представил аудиогид на корейском языке.