"Отменено требование об обязательной 14-дневной самоизоляции граждан, прибывших в край из территорий, неблагополучных по динамике распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Кроме того, прибывающим на территорию Ставропольского края воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, больше не будут вручаться письменные уведомления об ограничительных и иных мероприятиях по снижению рисков распространения COVID-19.

Такое решение было принято "в связи с наметившейся тенденцией к нормализации эпидемиологической обстановки на территории края".

По данным краевого управления Роспотребнадзора, с начала пандемии в крае зафиксировано почти 43 тыс. случая заражения коронавирусом, более 38,5 тыс. выздоровели, умерли — 938 человек.