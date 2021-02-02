Изначально полеты будут выполняться раз в неделю. В дальнейшем, с конца апреля, авиакомпания планирует увеличить их частоту до двух раз в неделю.

Как сообщалось, с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. Авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 51 лайнер производства Airbus: три А320neo, два A321neo, 23 А320, 18 А321 и пять А319.