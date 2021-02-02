"Один из них — санаторий "Источник Железноводск" на 400 мест. Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей, число новых рабочих мест — 350. В санатории "Рамада Резорт" в Кисловодске, рассчитанном на 200 гостей, будет организовано до 240 новых рабочих мест, объем инвестиций — более 1,1 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Всего в регионе реализуют 53 инвестпроекта санаторно-курортного и туристского назначения. "Общий объем инвестиций в туристскую отрасль Ставрополья составит порядка 43 млрд рублей. В их рамках планируется создать более 4,7 тысяч новых рабочих мест", — отмечает управление.

В 2020 году турпоток на Ставрополье составил более 570 тыс. человек. Он значительно снизился по сравнению с 2019 годом из-за ограничений, которые повсеместно вводились из-за пандемии.