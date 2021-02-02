"С 1 февраля ограничено время бесплатного повторного въезда на территорию аэропорта Шереметьево для автомобилей. Теперь въезд на территорию с бесплатным временем пребывания в 10 минут возможен через 2 часа после первого заезда. Данные меры введены по обращениям пассажиров в Минтранс Московской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что новые правила заезда на территорию аэропорта предотвратят скопление нелегальных такси на привокзальной площади, освободив проезд к терминалам аэропорта для пассажиров.

"На встречающих и провожающих автомобилистах новые правила не скажутся, так как даже при ошибке въезда, водитель сможет бесплатно заехать на территорию еще раз. Если автомобиль въезжает на территорию аэропорта ежедневно более двух раз в сутки, то информацию передадут для проверки разрешения такси патрулю Управлению регионального административно- транспортного контроля Минтранса области", — добавили в пресс-службе Минтранса Московской области.

Кроме того, для ликвидации "стихийных" парковок на территории аэропорта заработали парконы, которые фиксируют нарушения правил стоянки и остановки, сообщили в ведомстве.