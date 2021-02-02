Соответствующий меморандум подписан между Управлением туризма и промоций, КП "Киевский городской туристско-информационный центр" и общественным союзом "Всеукраинская ассоциация гастрономического туризма", сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Мы хотим сделать так, чтобы гастрономический туризм в столице Украины вырос в отдельную индустрию, стал визитной карточкой города, а также органично вписался в деловой, событийный, исторический и другие виды туризма", — подчеркнула Радова.

В рамках меморандума будут созданы уникальные гастрономические туры для горожан и гостей столицы, проведены ознакомительные семинары и тренинги, разработаны совместные проекты и программы.

По словам главы "Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма" Алексея Волкова, формирование устойчивого спроса на гастрономические туры и высококачественное безопасное удовлетворения этого спроса — основная миссия начатого сотрудничества.