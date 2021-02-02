Как сообщалось, в 2019 году пассажиропоток тамбовского аэропорта составил 18,4 тыс. пассажиров. Таким образом, показатель снизился на 21%.

В том числе в декабре прошлого года услугами аэропорта воспользовались 343 авиапассажира (снижение в 2,2 раза).

Тамбовский аэропорт занимается только коммерческими перевозками пассажиров и обеспечивает выполнение рейсов авиакомпании "Руслайн". Пропускная способность аэровокзала — 50 пассажиров в час. В апреле 2020 года аэропорт получил статус федерального.

Тамбовский аэропорт является областным государственным бюджетным учреждением. Для оперативного управления аэропортом создано и функционирует областное учреждение "Аэропорт "Тамбов".