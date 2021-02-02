"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту г. Казани поступило сообщение от диспетчера транспортной организации о том, что трое пассажиров самолёта, вылетающего из Казани в Москву, нарушают правила поведения на борту воздушного судна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие сотрудники транспортной полиции обнаружили на борту двоих нетрезвых 35-летних казанцев, которые продолжали распивать спиртные напитки и нецензурно выражались в отношении бортпроводников, а также 36-летнего жителя Москвы, нецензурно выражавшегося в адрес нетрезвых попутчиков.

"Гражданам были сделаны неоднократные замечания прекратить противоправные действия, на которые они не реагировали. Тогда командир воздушного судна принял решение отказать данным пассажирам в полёте", — говорится в пресс-релизе.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения), которые направлены в Лаишевский районный суд Татарстана.

Также все трое привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а жители Казани после прохождения освидетельствования ещё и по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в запрещённых местах).