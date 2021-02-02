"Новая волна пандемии и двухнедельный карантин по въезду отпугивают от Таиланда иностранных посетителей. Все это угрожает восстановлению экономики страны, которая уже опустошена падением доходов от экспорта туруслуг", — пишет портал.

Travel Daily Media отмечает, что в октябре Таиланд частично открыл границы для зарубежных гостей, но с тех пор страну посетили лишь 10,8 тыс. туристов.

"Полного открытия для иностранных путешественников можно ждать после вакцинации местного населения, которая стартует позже в этом году. Всего в 2021 году Таиланд ждет 5,5 млн гостей, а в 2022 – уже 23 млн", — сообщает портал.

В докризисном 2019 году экономика страны получила свыше $60 млрд доходов от туризма – этот вклад сформировал пятую часть всей экономики. В 2020 году страну посетило 6,7 млн иностранных гостей (годом ранее – 39,9 млн). Это самый низкий показатель с 2008 года.

В Таиланде с середины декабря вновь распространяется коронавирус. Всего по состоянию на 2 февраля заболело свыше 20 тыс. человек, ежесуточный прирост – более 800 случаев.

"Туристические объекты, которые начали оживать в октябре, вновь терпят бедствие – хотя государство и расширило программу субсидий. Наименее конкурентоспособные отели в результате закроются", — пишет Travel Daily Media.

Ранее сообщалось, что более трети предприятий, занятых в обслуживании туристов, закрылись в Таиланде из-за пандемии коронавируса.