"В прошлом году довольно много туристов посетило акваторию Малого моря в связи с тем, что в феврале еще не были введены ограничения (из-за ситуации с коронавирусом — ИФ) для иностранных туристов. За январь, февраль, даже март порядка 10 тыс. туристов посетило ледовый маршрут. В этом году цифры значительно меньше. На сегодняшний день в целом по Ольхонскому району посетило порядка 2 тыс. человек", — сказал Банщиков.

"На февраль — цифры сверяем с прошлым годом — более, чем в два раза, ниже", — уточнил он.

По его словам, в целом в текущем зимнем сезоне снижение турпотока на ледовом маршруте не прогнозируется.

"Где-то в районе этой же цифры — порядка 10 тыс. человек — мы до конца ледового сезона ожидаем принять", — сказал Банщиков, добавив, что рост турпотока предполагается в марте, когда "потеплеет"; сейчас активно идет бронирование мест в гостиницах и турбазах на Байкале.

В "Заповедном Прибайкалье" отмечают, что в связи с ограничениями из-за коронавируса ожидается большой поток российских граждан, жителей Иркутской области.

Ледовый маршрут протяженностью 180 км охватывает западное побережье Байкала и западный берег острова Ольхон на территории Прибайкальского национального парка. В маршрут включено посещение около 14 объектов, пользующихся интересом у туристов, в том числе гроты и остров Огой.

Выход на маршрут возможен только пешком, на коньках и лыжах или на транспорте на воздушной подушке при наличии разрешения на посещение нацпарка. Выезд на лед вне официальной переправы запрещен.

Начальник центра ГИМС главного управления МЧС по региону Александр Козлов уточнил, что зимнюю автодорогу на Малом море Байкала, ведущую на Ольхон, планируется открыть 15 февраля. Сейчас дорожные службы ее обустраивают.

В ГИМС предупреждают, что ледовая обстановка на Байкале нестабильна, выезд на лед озера крайне опасен. Например, в проливе Ольхонские ворота толщина льда не превышает 10 см, а в Слюдянском районе — 3-15 см.

Заслуженный спасатель РФ Виктор Гулевич добавил, что в этом году становление льда на Байкале началось позже в сравнении со средними многолетними значениями — "на неделю смещается". Это вызвано в том числе многоводностью озера и жаркими периодами лета в прошлом году.