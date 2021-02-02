"По данным ФГБУ Северо-Кавказкой ВС, 2-3 февраля в горах КЧР выше 2000 метров лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автодорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи", — сообщает ГУ МЧС по КЧР.

В случае схода лавин возможен травматизм туристов вне горнолыжных трасс, а также спортсменов в районах схода снежных лавин, отмечает чрезвычайное ведомство.