Проект был представлен на прошедшей в Калуге встрече губернатора Калужской области Владислава Шапши с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем экспертной группы "АСИ" Ольгой Санаевой.

ТРК "Жиздра" стал участником акселератора по экологическому туризму. По проекту запланированы организация водных маршрутов по реке Жиздра на деревянных лодках в этническом стиле от города Козельск до села Нижние Прыски, размещение интерактивного парка русского алфавита "Кириллица" и создание некапитальных объектов для организации питания и обустройства санитарных зон.

"Воплощение в жизнь задуманного позволит сформировать туры выходного дня с посещением тематических туристских маршрутов, а также организовать для выпускников образовательных учреждений фестиваль на воде "Седьмой лепесток". Проведение фестиваля может стать традиционным на территории области", — пояснили в пресс-службе правительства.

Сроки реализации проекта не раскрываются.