"Запланирован ремонт областного драматического театра. В конце 2020 года мы заключили соглашение с проектной организацией и уже к лету получим готовый проект реконструкции", — сказал он.

Сипягин подчеркнул, что рассчитывает на федеральную поддержку, так как сумма на все работы потребуется немалая.

"По предварительной оценке, которую мы делали не на уровне проекта, а основываясь на своих расчетах, это где-то около 700 млн рублей. Сумма подъемная. Главный театр области мы обязательно возродим", — сказал он.

Пожар в театре произошел в июне 2020 года, причиной стало короткое замыкание. Выгорел зрительный зал, сцена и другие конструкции. Ранее в них были вложены сотни миллионов рублей бюджетных денег.

Сипягин добавил, что также планируется отремонтировать 8 муниципальных библиотек, 8 муниципальных музеев, 17 культурно-досуговых центров. В 2021 году в рамках программы по развитию культуры в сельской местности будут построены новые клубы в Суздальском, Петушинском и Собинском районах. На ближайшие три года запланировано выделение 320 млн рублей на различные культурные мероприятия.