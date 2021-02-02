Новым главой совета станет владелец Azimut Hotels Александр Клячин.

Вексельберг пояснил, что Еврейский музей — большая страница в его жизни, но он слишком задержался на этой должности.

"В любом деле нужна какая-то новая инициатива, свежая кровь. В совете собрана хорошая команда неравнодушных людей. Огромен вклад Александра Бороды. Среди попечителей — Роман Абрамович, он, кстати, передал музею безвозмездно здание. И мой партнер Леня Блаватник там. Не так давно присоединился Вадим Мошкович. В совет с первого дня входит Михаил Гуцериев, хотя он и вовсе не еврей. У нас есть представители и от мусульман, и от православной церкви. Я считаю, это очень важно", — сказал Вексельберг, добавив, что каждый попечитель по негласной договоренности ежегодно вносит в фонд музея по миллиону долларов.

По словам бизнесмена, его отставка не означает, что он уйдет из числа попечителей. Предполагается, что Вексельберг станет почетным председателем попечительского совета музея.