«Перспективное для нас направление – промышленный туризм. Мы по соглашению с Агентством стратегических инициатив вошли в число пилотов по реализации проекта развития промышленного туризма в России. У нас уже есть предприятия, которые успешно работают в этом направлении. К примеру, "Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова", Покровский ювелирный завод "Золотые Купола", Центр традиционной Мастерской миниатюры», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

По словам Сипягина, перспективы промышленного туризма обсуждались в рамках Владимирского инвестиционного форума в декабре 2020 года, а в 2021 году запланировано проведение специализированного форума "Промышленный туризм России".

В 2019 году Владимирскую область посетили почти 5 млн туристов. Главная точка притяжения в регионы – маршрут «Золотое кольцо».