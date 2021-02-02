"Мы идем вслед за требованиями времени, но это повестка не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня. В первую очередь должны быть обеспечены вакциной все граждане РФ. И только после этого можно говорить про иностранцев", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор туроператора Виктор Тополкараев.

Он отметил, что поездки "за вакциной" могли бы стать триггером для запуска въездного туризма в Россию, который сейчас на нуле из-за пандемии. Кроме того, можно было бы обеспечить загрузку санаторно-курортных комплексов в межсезонье за счет иностранцев, которые будут проходить реабилитацию после заболевания COVID-19. Подойти к этому было бы оптимально осенью 2021 года.

"Пока у нас только планы на будущее без четких сроков, но мы надеемся, что в марте понимания станет больше. Поскольку в феврале в России будет массово запущена вторая вакцина – "ЭпиВакКорона", а затем и третья. Безусловно, сначала нам нужно определить правовой статус таких туристов. Нужно специальное решение правительства или оперативного штаба", — подчеркнул Тополкараев.

Он добавил, что запросы со стороны иностранных туристов уже есть – причем от групп свыше 100 человек. Туристы даже интересуются возможностью постановки чартерного рейса. В основном заинтересованы путешественники из азиатского региона и Южной Америки.

"Наиболее заинтересованы страны, которые сами не производят вакцины и лишены возможности получать вакцины от производителей (сюда не относится Китай – главный поставщик туристов в Россию – ИФ). Кроме того, некоторые считают, что российская вакцина – лучшая в мире", — сказал Тополкараев.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) в свою очередь отметили, что задумка может оказаться для интуристов слишком дорогостоящей.

"Перерыв между двумя дозами вакцины составляет 21 день. Значит, отель туристам в России нужен на 25-30 дней. Плюс переводчик, питание, виза, страховка. И авиабилеты сейчас дорогие, поскольку международных рейсов мало. Итого – страшно сказать. Из бедных стран точно не поедут. А богатые решат проблему и без нас", — считает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

В "Интуристе" с этим не согласились. "Мы видим два варианта. В первом случае туристы едут из ближних стран: тогда они могут провести в России 3-4 дня, улететь и вернуться снова за второй дозой. Во втором случае путешественники летят издалека – тогда они могут провести в России около месяца, что положительно скажется на доходах наших туристических объектов", — заметил Тополкараев.

При этом цены на такие туры, по его словам, для путешественников не будут неподъемными.

"С учетом нынешней стоимости размещения в российских отелях мы не столкнемся с такой проблемой. У нас уже есть договоренности с гостиничными объектами, тарифы могут быть очень привлекательными. С учетом курса рубля тем более. Могут быть групповые тарифы", — сказал гендиректор "Интуриста".

На сегодняшний день полноценной коммерческой вакцинации в России не существует, в том числе из-за дефицита препарата в некоторых регионах страны. В дальнейшем она может появиться, но прогнозы давать сложно из-за растущего числа контрактов на поставку препарата за рубеж.