«Активно развивать мы планируем Гороховец и Суздаль, постараемся, чтобы за ними последовали и другие малые города. Сейчас такое развитие происходит по системе поддержки федерального центра через Новый банк развития БРИКС. В рамках программы по развитию этих городов, которую мы подписали с Минкультуры, через Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПБ) только на Гороховец выделяется 2,6 млрд рублей», — рассказал он.

По словам губернатора, в регионе сформирован список объектов, которым необходимы реконструкция и реставрация в рамках государственной программы.

«ФИСП уже заказывает проектную документацию, а затем начнется реставрация. Каждый объект сейчас мы разбираем с точки зрения возможного использования в рамках туристических маршрутов, которые мы планируем популяризировать», — добавил он.

В Суздале, по его словам, запущена программа "Суздаль. Зарядье. Активация", направленная на изменение центра города.

«Суздаль – красивый город, но на одной красоте и памятниках архитектуры далеко не уедешь. У туриста, который переезжает из города в город, складывается впечатление, что вокруг стоят одни памятники, отличающиеся только годом создания, высотой и, может быть, цветом. А турист, посещая исторические достопримечательности нашей страны и Владимирской область в частности, должен чувствовать себя комфортно. Поэтому мы меняем подход к туризму. Чтобы каждый гость, приезжая к нам, не только изучал историю России, посещал рестораны и гостиницы, но и делал это с максимальным комфортом», — подчеркнул глава региона.

Суздаль – один из самых популярных у туристов городов на маршруте «Золотое кольцо». В 2019 году здесь побывало около 1,5 млн гостей. Гороховец не входит в знаменитый маршрут и значительно менее известен, несмотря на древнюю историю и сохранившиеся памятники древнерусского зодчества. В 2019 году его посетили 82 тыс. туристов.

По словам губернатора, в городе остро не хватает гостиничных номеров — их всего 200. Поэтому сейчас идет работа с инвесторами, которые на условиях софинансирования со стороны федерального центра и бюджета области будут увеличивать номерной фонд.