«Наша турсфера также, как и весь мировой туризм, приняла на себя первый коронавирусный удар. Падение было колоссальным, особенно в период первой волны, когда были жесточайшие ограничения, когда улицы были пустые, туристы спрятались по домам. По итогам года, даже с учетом увеличения потока в предновогодние дни, мы недосчитались порядка 50% туристов», — сказал он.

Тем не менее, по словам губернатора, область формирует новую туристическую программу и планирует активно развивать туризм в 2021 году, уже создан 21 новый маршрут по региону.

«Мы запустили 21 новый туристический маршрут по территории области. Сейчас формируем новую туристическую программу с учетом особенностей тех территорий, которые будем максимально активно развивать. Уверен, что в ближайшее время область ждет прорыв в туристической сфере», — добавил Сипягин.

Владимирская область – один из самых популярных у российских и иностранных туристов регионов РФ благодаря знаменитому маршруту «Золотое кольцо». В 2019 году ее посетили почти 5 млн туристов.