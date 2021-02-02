"Сейчас, со смягчением условий работы, рынок общественного питания России имеет потенциал к росту. Компании смогут частично компенсировать падение трафика и, соответственно, выручки. Среди основных драйверов можно выделить: накопленный спрос, люди соскучились по "выходам в свет", сезонность — в летний период активное посещение точек общепита возрастает, а также наличие свободной инфраструктуры, — не пережившие пандемию компании освободили площади, которые могут быть заняты новыми, а также теми, кто остался на плаву. При этом, как и в случае с мировым рынком HoReCa, в России на восстановление рынка может уйти порядка двух лет", — сказал руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов (его слова приводятся в сообщении).

Оборот заведений общественного питания в России начал падать на фоне пандемии коронавируса и введения ограничений. Потребители стали проводить больше времени дома, что вызвало рост доставки продуктов на дом и падение посещения заведений общепита, отметил Россельхозбанк.

По данным Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров в январе-ноябре 2020 года сократился на 20,6%, до 1,214 трлн рублей. Самым глубоким было падение в апреле и мае, когда предприятия общественного питания могли работать только в режиме навынос или на доставку: падение составило 52,6% и 52,9% соответственно (в годовом выражении).

Сопоставимая статистика у Россельхозбанка: по его данным, в апреле-мае расходы на услуги точек общественного питания в структуре карточных расходов клиентов РСХБ сократились на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Падение замедлилось в осенний период (до 12-16%, по данным Росстата, на который ссылается РСХБ), при этом до ноября транзакционная активность клиентов банка была на 9% выше уровня 2019 года и после снизилась на 20% в связи с ограничением работы ресторанов.

Помимо роста оборота точек общественного питания в ближайшей перспективе трендами ресторанного рынка станут рост объемов доставки на дом и более тесная конкуренция между ресторанами и продуктовыми магазинами, а также появление виртуальных ресторанов, считают эксперты.

По данным Euromonitor, на которые ссылается РСХБ, объем мирового рынка HoReCa в 2020 году снизился на 21%, до $2,295 трлн.