Как следует из приказа, размещенного на сайте ведомства, авиакомпания Azur Air сможет летать из Москвы и Петербурга в Габалу в Азербайджане. Авиакомпания «Аэрофлот» — из Москвы в Маскат (Оман). Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуски на полеты из нескольких российских городов в Белград (Сербия) и Тиват (Черногория).

«Аэрофлот» также получил допуск на рейсы из Москвы в Дубровник и Пулу, по семь рейсов на каждом направлении.

Напомним, что прямое авиасообщение со всеми этими странами пока закрыто. Добраться туда можно только с пересадками.