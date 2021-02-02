"В настоящее время ведутся монолитные работы по строительству нижнего подземного уровня нового входного павильона в Московском зоопарке", — отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Он пояснил, что новый вход появится в непосредственной близости от станции метро "Баррикадная". Это будет двухэтажный павильон, внутри которого разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе и образовательный центр. Доступ на второй уровень входной группы будет осуществляться при помощи траволаторов и лестниц.

"Также продолжается реконструкция пешеходного перехода через Большую Грузинскую улицу и строительство павильона "Ластоногие". Пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу соединит "старую" территорию зоопарка с "новой". Павильон "Ластоногие" находится на старой территории зоопарка", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что все работы по реконструкции объектов зоопарка планируется завершить во втором полугодии 2021 года, когда в Москве откроется 76-я ежегодной конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA).