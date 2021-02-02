Борт "Сухой Суперджет 195" авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс "Нижний Новгород — Ростов-на-Дону", вылетел из нижегородского аэропорта в 6:30 мск.

"В 7 часов 10 минут поступил сигнал ЧС об отказе правого двигателя, в связи с чем воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту "Стригино" в 8 часов 00 минут", — говорится в сообщении.

По данным СКР, на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. С пассажирами рейса работают представители авиакомпании.

В настоящее время проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что утром во вторник самолет рейса "Нижний Новгород — Ростов-на-Дону" вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Посадка прошла штатно.

Позже в пресс-службе нижегородского аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что самолет, выполнявший рейс А4-254 по маршруту "Нижний Новгород-Ростов", по решению командира воздушного судна вернулся в аэропорт вылета и совершил посадку в 7:58 мск.

Прокуратура сообщила о начале проверки законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров данного рейса перевозчиком.

Авиакомпания "Азимут" направит запасной борт в Нижний Новгород для доставки пассажиров в Ростов-на-Дону.

Нижегородский аэропорт "Стригино" работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию.