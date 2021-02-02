Кассир оформляла потерпевшим электронные билеты, распечатывала их и принимала оплату. После того как клиенты уходили, женщина аннулировала приобретенные авиабилеты и оформляла возврат денег, забирая их себе. Таким образом кассир обманула пассажиров, присвоив более 100 тыс. рублей, говорится в сообщении.

С заявлением в полицию обратилось руководство одной из фирм-туроператоров. Приобретавшие туры пассажиры жаловались, что не смогли улететь по ранее купленным билетам, поскольку они оказались кем-то аннулированы.

В отношении кассира возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).