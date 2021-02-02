"Запасной борт готовится к вылету в Нижний Новгород для доставки пассажиров в Ростов-на-Дону", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил точное время прибытия самолета в Нижний Новгород.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что утром во вторник самолет рейса "Нижний Новгород — Ростов-на-Дону" вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Посадка прошла штатно.

Позже в пресс-службе нижегородского аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что самолет, выполнявший рейс А4-254 по маршруту "Нижний Новгород-Ростов", по решению командира воздушного судна вернулся в аэропорт вылета и совершил посадку в 7:58 мск.

Прокуратура сообщила о начале проверки законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров данного рейса перевозчиком.