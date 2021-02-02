За 2019 год аэропорт обслужил 856,9 тыс. человек. Таким образом, пассажиропоток по итогам прошлого года упал на 48%.

В декабре 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 39,4 тыс. человек (57,9 тыс. человек — в декабре 2019 года).

Аэропорт "Воронеж" является лидером по объему авиаперевозок в Центрально-Черноземном регионе. Наибольшее количество рейсов выполняют "Аэрофлот" и "Руслайн".

С 2013 года аэропортом управляет ООО УК "Авиасервис", которое, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит ООО "Профи" (Москва, бенефициар — Светлана Ершова). В 2019 году аэропорт Воронежа вошел в холдинг "Новапорт", принадлежащий AEON Corporation Романа Троценко.