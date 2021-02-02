"Строить такое предприятие в таком месте просто недопустимо с любой точки зрения. Мы видим здесь нарушение целого ряда законов и сейчас готовим собственную правовую оценку, обращения в прокуратуру и контролирующие органы", — приводятся слова руководителя РОО Дмитрия Лисицына.

Он добавил, что законодательство о "дальгектаре" нуждается в корректировке "для исключения подобных сценариев в будущем".

"Эковахта Сахалина" поясняет, что в Ногликском районе вблизи поселка Горячие ключи началось строительство предприятия по размещению, хранению и переработке буровых и нефтяных шламов. Оно ведется на земельном участке площадью более 8,1 тыс. квадратных метров, который в феврале 2020 года взял в безвозмездное пользование житель Москвы по программе "Дальневосточный гектар".

23 ноября 2020 года "гектарщик" уведомил администрацию Ногликского района о видах использования своего гектара — недропользование, нефтехимическая промышленность, складские площадки, строительная промышленность. Он уже возводит круглое сооружение диаметром около 20 метров на металлическом каркасе. Данный объект тревожит местных жителей, они обратились за помощью к экологам.

"Дело в том, что объект строится вблизи популярнейших Дагинских термальных и минеральных источников, куда приезжают лечиться тысячи людей не только с Сахалина, но и со всего Дальнего Востока. Для сохранения источников еще в 1987 году был создан региональный памятник природы. Правительство области рассматривает комплекс источников как важнейший объект для развития бальнеологического туризма", — напоминают в РОО.

Расстояние от будущего шламонакопителя до ближайшего термального источника — менее 500 метров, до ближайших жилых домов поселка Горячие ключи — менее 400 метров, до границы памятника природы "Дагинские термальные источники" — менее 550 метров. Буквально через дорогу от будущего шламонакопителя находятся два крупных предприятия, выпускающих рыбопродукцию, а с другой ее стороны протекает ручей, впадающий в богатый рыбой Ныйский залив, где ведут традиционное рыболовство местные коренные народы, и работают крупные рыбопромышленные предприятия, отмечают экологи.

Как сообщалось в январе текущего года, сахалинские экологи и коренные народы севера Сахалина через суд добились ликвидации хранилища нефтяных отходов в рекреационной зоне села Вал в Ногликском районе, где две компании, обслуживающие предприятия нефтегазовой отрасли региона, превратили оленьи ягельные пастбища в нефтяной могильник.