"Отныне пассажиры всех категорий (а не только льготники), зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством", — говорится в пояснении к документу, опубликованному на сайте правительства.

В списке таких рейсов 21 маршрут: речь идет о перелетах из крупных городов Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно. До этого субсидируемые билеты могли приобрести только граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.