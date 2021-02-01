"Инвестор (ООО "Шереметьево холдинг" — ИФ) воспользовался своим правом на отказ от сделки в соответствии с основаниями, предусмотренными акционерным соглашением, заключенным между инвестором и Росимуществом", — сообщил Пономаренко. Отказ от сделки был направлен в ноябре прошлого года, уточнил он.

У "Шереметьево холдинг" сейчас 66,06% в капитале МАШ, сама компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — косвенно принадлежат Аркадию Ротенбергу. Росимущество владеет 30,46% аэропорта. Небольшой пакет — у "Аэрофлота".

По договоренности с властями частные акционеры "Шереметьево" имели право выкупить госдолю (call-опцион), а РФ могла предъявить пакет к выкупу (put-опцион). "Шереметьево холдинг" подала заявку на покупку в начале прошлого года. Источник "Ведомостей" сообщал, что компания предложила цену выкупа в соответствии с акционерным соглашением: это оценка на момент консолидации активов аэропорта (публично не называлась) плюс 35%.

"В условиях экономической неопределенности, связанной с пандемией и действующими ограничениями на пассажирские авиаперевозки, практически невозможно определить справедливую рыночную стоимость государственного пакета", — сказал Пономаренко о причине отказа от сделки. Он не уточнил, во сколько государство оценило свою долю. Ранее бизнесмен говорил, что из-за пандемии ситуация в отрасли сильно изменилась, пассажиропоток аэропорта резко упал, что повлияло на его финансовые показатели и на стоимость актива. Источник агентства, знакомый с деталями сделки, сказал, что пакет оценен в 90 млрд руб.

До этого Пономаренко говорил, что для выкупа госпакета могут быть использованы средства, вырученные от продажи 30% аэропорта — такие планы он обсуждал вместе со своими партнерами. Покупателем пакета, говорил он, может стать стратегический или финансовый инвестор, скорее всего, иностранный.