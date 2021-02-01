"За последнее десятилетие в секторе туризма наблюдался устойчивый рост, обеспечивший социально-экономическое развитие и позитивную динамику в сфере занятости. В то же время, такой рост создал серьезные проблемы с точки зрения экологической устойчивости путешествий, потребления природных ресурсов и воздействия на изменение климата. Теперь нам нужно ответственно восстанавливать сектор", — цитирует ее пресс-служба DZT.

Хедорфер отметила, что Германия занимает пятую строчку рейтинга SDG-Index ("цели устойчивого развития") среди 166 стран. В частности, Германию называют страной, которая будет действовать наиболее эффективно против угрозы изменения климата в течение следующих пяти лет.

Так, уже сегодня клиенты немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn на внутренних маршрутах IC и ICE используют исключительно экологически чистую электроэнергию, а к 2030 году 80% потребностей группы в электроэнергии будет обеспечиваться из возобновляемых источников.

Кроме того, вместе с подразделением Siemens Mobility разрабатываются поезда на водородных топливных элементах, которые придут на замену дизелей. Их начнут вводить в эксплуатацию с 2024 года.

В свою очередь, отметила она, автобусы Германии с уровнем выброса парниковых газов в 31 грамм на пассажиро-километр могут претендовать на звание самого чистого вида транспорта в сфере туризма.

"Экологичность – это качественная характеристика и конкурентное преимущество. Тысячи гостиниц, ресторанов, развлекательных заведений, а также туристические организации по всей стране уже руководствуются идеями устойчивого развития на практике, сделав это принципом своей работы", — заметила Хедорфер.

Она подчеркнула, что со вспышкой пандемии значительно выросла и социально-экологическая ответственность в поведении путешественников, особенно молодых. В частности, 55% из них заявили, что скорее предпочтут отдых на природе. В последние годы примерно каждая пятая ночевка иностранных гостей Германии была зарегистрирована в сельских регионах.

"Пандемия изменила многие модели поведения и бизнес-модели, которые ранее считались незыблемыми. Вынужденное замедление глобальных процессов создает пространство для инноваций и давно назревших фундаментальных перемен. Мы можем возродить туризм в новом качестве – по модели устойчивого развития", — заключили в DZT.

Глава представительства национального туристического офиса Германии в России Алла Беликова отметила, что уже около 10 лет стратегия внедрения принципов устойчивого экологического развития активно обсуждалась во всех подразделениях DZT.

"Сейчас я наблюдаю возросший интерес к этой теме и в России. В рамках тематической кампании Feel Good, посвященной устойчивому туризму в Германии, мы хотим обратить внимание потенциальных гостей на маршруты и предложения, учитывающие экологические проблемы. Например, подвесной палаточный лагерь на берегу реки Саар или шопинг в магазинах экологически чистых дизайнерских товаров в Гамбурге. И, конечно, мы готовы делиться наработанным опытом с российской стороной", — сказала она порталу "Интерфакс-Туризм".