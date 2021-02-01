Smart Hotel Иваново расположился на третьем этаже железнодорожного вокзала. Отмечается, что в номерах есть все необходимое для комфортного проживания как бизнес-путешественников, так и самостоятельных туристов и семей с детьми.

При этом особое внимание уделено звукоизоляции номеров. На территории всего отеля действует бесплатный Wi-Fi. В шаговой доступности находятся магазины, аптеки, кафе и рестораны.

РЖД реализует проект по преобразованию комнат длительного отдыха в современные гостиницы с конца 2019 года. Первый отель был открыт на железнодорожном вокзале Псков. В настоящее время гостиницы действуют в 27 вокзальных комплексах.