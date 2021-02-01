"Сейчас в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе находятся инспекторы из России. К концу недели они могут дать рекомендации о состоянии безопасности в аэропортах. Однако дальше решение о том, открывать ли авиасообщение, будет принимать правительство", — сказал один из источников.

Ранее египетские СМИ анонсировали прибытие в Хургаду инспекторов из России для оценки мер безопасности в курортном аэропорту. Специалисты должны были проверить кейтеринг, системы видеонаблюдения и соблюдение правил безопасности на взлетно-посадочной полосе. После этого, как сообщали СМИ, российская комиссия должна встретиться с представителями министерства гражданской авиации Египта и представить отчет в Росавиацию.

"По нашей информации, российские специалисты положительно оценили ситуацию с безопасностью в аэропортах. В Египте рассчитывают на открытие авиасообщения уже в ближайшее время", — сказал, в свою очередь, другой источник.

Россия в сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с египетским Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air. С 8 февраля рейсы помимо Москвы можно будет выполнять из нескольких региональных аэропортов. Для въезда в Египет необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.

Чартерные программы на курорты Египта не выполняются более пяти лет – после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.