"В 2020 году санатории Крыма пользовались повышенным спросом — онлайн-спрос на санаторный отдых в Крыму вырос на 16%", — говорится в сообщении.

Власти Крыма объясняют рост тем, что в условиях COVID-ограничений были сохранены все возможности для оздоровления. Кроме того, более 40 объектов размещения разработали программы восстановления после коронавируса.

В целом спрос на отдых в Крыму остается высоким, несмотря на постепенное открытие зарубежных направлений для туристов, отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Он уверен, что эта тенденция сохранится.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов — на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек. При этом август показал рост на 15%, сентябрь — на 40%, а в новогодние праздники турпоток вырос на 14%.