Контракт расторгнут 28 января 2021 года.

"Причина расторжения контракта — в связи с получением от основного участника АО "Интер РАО — Электрогенерация" указания о незамедлительной мобилизации персонала и других имеющихся ресурсов из Калининградской области для перенаправления их на безотлагательное выполнение программы правительства РФ по модернизации объектов тепловой электроэнергетики", — говорится в пояснениях к документу.

Подрядчику ранее был переведен аванс в размере 723,7 млн рублей, которые он теперь должен возвратить "Росморпорту".

Как сообщалось, строительство терминала в Пионерском началось 1 февраля 2018 года. В ноябре 2017 года по итогам конкурса с ограниченным участием ФГУП "Росморпорт" определило ООО "Больверк" генподрядчиком строительства. Стоимость контракта составила 7,313 млрд рублей. В рамках контракта "Больверк" должен был инвестировать в проект собственные средства в размере 851 млн рублей.

В ноябре 2019 года "Росморпорт" расторг контракт с ООО "Больверк". В начале декабря 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании, которое подозревается в хищении 1,6 млрд рублей.

Общая готовность объектов портовой инфраструктуры терминала на момент расторжения контракта составляла 27,66% от предусмотренного объема работ.

В июне 2020 года "Росморпорт" заключил контракт с ООО "ГТ Север" на корректировку проекта строительства терминала. Срок выполнения работ — 10 месяцев с момента заключения контракта.

В сентябре 2020 года "Росморпорт" сообщал, что АО "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко должно был в ноябре завершить работы по сохранению раннее возведенных строительных конструкций международного морского терминала в порту города Пионерского. Стоимость контракта составляет 407 млн рублей.

В декабре 2020 года "Росморпорт" провел конкурс на достройку терминала. Заявки на участие в торгах поступили от двух компаний — АО "МРТС" и ООО "Интер РАО — Инжиниринг". Конкурсная комиссия установила, что заявка последней компании соответствует техническим требованиям. Компания предложила выполнить контракт за 5 млрд 985 млн рублей. Итоги конкурса были подведены 10 декабря, контракт подписан 29 декабря.

"Стройтрансгаз" подавал жалобу в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) на этот конкурс, ФАС приостанавливала конкурс на время рассмотрения жалобы. В претензии говорилось, что, по мнению "Стройтрансгаза", заказчик — "Росморпорт" — нарушил законодательство о контрактной системе, установив искусственные ограничения для потенциальных участников конкурса. "Стройтрансгаз" требовал от ФАС отменить закупку и вынести "Росморпорту" предписание об устранении нарушений. Однако ФАС 3 декабря 2020 года признала конкурс соответствующим законодательству.

Предполагалось, что новый морской терминал сможет принимать порядка 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год. Проектная мощность терминала предусматривает обработку 80 тыс. единиц накатных грузов при 312 судозаходах паромов в год. Строительство терминала должно было быть закончено 20 декабря 2022 года.