"Потерпевшие находили в социальных сетях туры по заманчиво низким ценам, и, договорившись о покупке путевок, перечисляли по указанным в объявлениях реквизитам, денежные средства. Однако услуги не получали", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "МВД Медиа".

Всего крымские полицейские получили 15 заявлений от пострадавших. Общий ущерб составил около 1,5 млн рублей.

По данным МВД, 62-летний подозреваемый ранее работал в турагентстве, а после увольнения создал аккаунт в соцсетях с "горячими турами". Супруги брали с клиентов задаток и предоставляли в качестве гарантии фиктивные документы о переводе денег .

Гражданам, не получившим путевки, они сообщили, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сложившейся в 2020 году, все поездки перенесены на неопределенный срок. После этого аферисты заблокировали телефоны, отмечается в сообщении.

Подозреваемые задержаны и доставлены в Крым, они дали признательные показания. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).