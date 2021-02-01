"Те, кто не смог попасть в Главный музейный комплекс и Главный штаб Государственного Эрмитажа, смогут посетить их по этим же билетам в другие дни", — сообщила пресс-служба Эрмитажа.

Русский музей также объявил, что примет посетителей, у которых были билеты на 31 января, в другие дни до 8 февраля включительно.

В воскресенье в Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну.

Невский проспект был перекрыт для машин и пешеходов и не все желающие смогли посетить Эрмитаж и Русский музей по приобретенным ранее билетам.